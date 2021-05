Hyundai "unustatud" ralliäss pole unistust WRC-st maha matnud: usun, et Adamo on minu üle väga õnnelik

Veiby kaotas 92 km pika asfaldiralli võitnud Neuville'ile 42,6 sekundit. "Väga raske oli ennustada ralli eel, mis minu kiirus oleks võinud olla," meenutas Veiby DirtFishile. "Mul polnud võistluse eel ühtegi testi. Thierry tuli samas otse Horvaatiast ja ta teab autot juba varasemast. Lisaks polnud ma selle autoga korralikul asfaldirallil veel sõitnud."

Senine ainus kogemus WRC masinaga pärines norralasel mulluselt Monza rallilt, mille ta kümnendal kiiruskatsel katkestas. R5 autodega on rallimehel kogemusi hoopis rohkem. Seni on ta osalenud koguni 73-l rallil R5 masinaga, olles sõitnud nii Škoda Fabia, Citröen C3, Volkswagen Polo GTI ja Hyundai i20 R5 mudeliga. Sel nädalal toimuval Portugali rallil on ta stardis Hyundai R5-ga.

Portugalis on WRC2 arvestuses konkurents tihe. Teiste hulgas pakuvad Veibyle konkurentsi Andreas Mikkelsen, Esapekka Lappi ja Teemu Suninen.

Millal võib aga Veibyt taas WRC masinaga sõitmas näha? "Ausalt öeldes pole praegu ühtegi kindlat plaani, aga loodan loomulikult tagasi tulla. Usun, et mul võib ka võimalus tekkida, kuid ma ei tea, kus ja millal," tõdes Veiby. "Praegu muutub olukord kiiresti ning igal hetkel võib tulla kõne. Siis tuleb lihtsalt kiiver kaasa võtta ja minna."

"Loodan ja arvan, et võin veel võimaluse saada. Usun, et Adamo oli väga õnnelik minu esituse üle, seega see aitaks kaasa küll," oli norralane optimistlik.

Veiby peab ka Hyundai meeskonna siseselt võitlema oma võimaluste eest. Teatavasti teeb tiim põhisõitjate Tänaku ja Neuville'i kõrval koostööd veel Craig Breeni, Dani Sordo, Oliver Solbergi, Pierre-Louis Loubet' ja Jari Huttuneniga.

Loubet, Sordo ja Solberg on stardis ka Portugalis. Kaks esimest võistlevad WRC arvestuses, aga Solberg on Veiby otsene konkurent R5 masinaga. "Loomulikult tahan kõiki alistada, aga samas on väga oluline olla parim Hyundai sõitja," tõdes Veiby.