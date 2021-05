Avameelne Adamo Tänaku ja Neuville'i uutest lepingutest: tegutseda tuleb kiiresti, teised võivad p***e käia

Tänaku ja Neuville'i lepingu pikendamise ehk üllatavaim külg oli asjaolu, et lepingud sõlmiti hooaja nii varajases faasis. "Tegutseda tuleb varakult. Tegutse enne teisi ning teised võivad p***e käia," teatas Adamo otsekoheselt. "Vaatasin eesolevat aastat ja see saab olema tihe. Ma ei tahtnud mõelda ja tunda stressi sõitjate pärast."

"Ees ootavad rallid ja erinevad testid. Lepingute osas läbirääkimine oleks olnud ajaraiskamine, sest meil oli võimalus nii vara asjad paika saada. On väga hea, et need asjad on nüüd tehtud," jätkas itaallane, kelle eesmärgiks oligi just Tänaku ja Neuville'iga koostööd jätkata. "Ma ei näe mõtet vahetada koosseisu lihtsalt vahetamise pärast. Mida kauem inimesed koos töötavad, seda paremini nad kokku sobivad. Nüüd on meil neli aastat aega."

DirtFish uuris, kas Adamo jutt tähendab, et Tänaku ja Neuville'i leping kehtib aastani 2024. "Me pole arutanud, et kui pikalt nad meiega koos on. Võin aga nii palju öelda, et järgmisel paaril aastal ma muretsema ei pea," sõnas Adamo.

Kui viimastel hooaegadel on saanud tavaks, et Hyundai jagab kolmandat masinat mitme sõitja vahel, siis tuleval aastal võib Hyundais näha ka kolmandat põhikohaga sõitjat. "Alati ei pea sama otsuse juurde jääma. See, et otsus toimib 2019. aastal, ei tähenda, et see ka 2022. aastal toimib," vihjas Adamo.

Tänaku ja Neuville'i kõrval teeb Hyundai koostööd veel Craig Breeni, Dani Sordo, Oliver Solbergi, Pierre-Louis Loubet', Jari Huttuneni ja Ole Christian Veibyga. DirtFishi teatel on neist ainult Solbergil järgmiseks aastaks Hyundaiga leping olemas.