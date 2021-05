Esimest korda sel hooajal: Ott Tänakut ootab üks kolmest erilisest MM-rallist

Sel hooajal on MM-karussell seni peatunud Monte Carlos, Põhja-Soomes ja Horvaatias. Kaks viimast olid MM-sarjas uued rallid ning Monte Carlos on Tänakul seni võit jäänud võtmata. Nüüd on kavas Portugali etapp, mis on ajalooliselt eestlasele ka suurt edu toonud.