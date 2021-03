DELFI POOLAS | UEFA ja eestlaste huvi Lublini staadioni vastu tegi poolakatel südame soojaks

"Neljapäeva õhtul võttis Eesti jalgpalliliit meiega ühendust ja teatas, et mäng toimub Lublinis. Sellest hetkest alates oli meil neli päeva aega staadion valmis panna. Ja see saab valmis, selles pole kahtlustki. Olukord on ebaharilik, aga pole meie jaoks uus, sest oleme ka varem koroonaolukorra tõttu mänge võõrustanud," ütles Delfile ja Eesti Päevalehele Lublin Arena pressiesindaja Miłosz Bednarczyk, viidates mullu oktoobris Lublinis toimuvale Rootsi ja Armeenia kunu 21-aastaste noormeeste Euroopa meistrivõistluste valikmängule, mille Rootsi 10:0 võitis.

Eesti Jalgpalli Liit on öelnud, et Lublini staadionit pakkus neile neutraalsel pinnal toimuvaks "kodumänguks" Euroopa katuseorganisatsioon UEFA. Rootslased valisid Bednarczyki teada Lublini endale noorte valikmänguks ise, kuna neil olid siit head mälestused 2017. aasta U21 EM-finaalturniirist.

"Loomulikult on meil suur au võõrustada ka Eesti - Tšehhi valikmängu ning ka teisi meeskondi. On meeldiv, kui erinevad alaliidud ja UEFA meid ja meie staadioni meeles peavad. Tiimid, kes siin käinud on, räägivad meist ainult head ja tahavad tagasi tulla, nagu ka Rootsi näitel nägime. Neile meeldib siin mängida ja meiega koostööd teha."

Areeni pressiesindaja sõnul on altküttega muru väga heas korras. Alles 11. märtsil pidas siin oma kodumängu Poola tugevuselt kolmanda liiga klubi Lublini Motor, kes võitis kinniste uste taga toimunud mängus 1:0 Elblagi Olimpiat.

Suurimad mängud, mis kunagi Lublini staadionil on toimunud, on 2020. aasta Poola karikafinaal (Cracovia võitis 24. juulil 3478 pealtvaataja ees lisaajal Gdanski Lechiat 3:2) ja 2019. aasta FIFA U20 MM-finaalturniiri mängud - näiteks mängisid siin Uus-Meremaa ja Hondurase esindused, Tahiti ja Senegal, Ecuador ja Lõuna-Korea. 2017. aasta U21 EM-finaalturniiril toimusid Lublini staadionil Poola ja Slovakkia, Poola ja Rootsi ning Slovakkia ja Rootsi alagrupimängud.

"Koroonaviiruse tõttu peame endapoolse korraldusmeeskonna hoidma nii minimaalse kui võimalik, aga kõik sujub reegliteraamatu järgi. Koostöö eestlaste ja UEFA-ga on olnud väga hea. Oleme teinud palju rahvusvahelisi mänge ka Poola U21 ja U20 koondistele ja naiste esindusvõistkonnale. Kõik on kontrolli all," lisas Bednarczyk.