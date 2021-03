Fotod ja video uue näoga jalgpallikoondisest | Vassiljev: kohe pärast õhtusööki saime teada, et midagi läks valesti

„Kohe pärast õhtusööki saime teada, et midagi läks valesti. Pidime oma tubades olema, seda kuni uue info saabumiseni. Kõik said aru, et hea uudis ei tule. Kümne paiku uudis tuligi,“ meenutas Vassiljev eile õhtul aset leidnud sündmusi, kui selgus, et üks koondise liige on andnud positiivse koroonaproovi.

„Hakkame nüüd kiiremas korras aru saama, mis toimuma hakkab. Iga mängija peab nüüd sellele keskenduma, et homme on mäng,“ rääkis kapten ning lisas, et väljakule minnakse ikka võitlema. „Peame lootma parimat. Ikka valmistume mänguks. Väljakule minevad mehed peavad andma endast parima. See ei ole turnee, need on ametlikud mängud. Enne avavilet on võimalused võrdsed. Peame lihtsalt kõvasti tööd tegema,“ lisas Vassiljev.