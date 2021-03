Lastekaitse Liidu president: ehk peaksime heitma kriitilise pilgu meie treenerite koolituskavale

Delfi avaldab Ene Tombergi arvamusloo täies mahus.

"Viimase paari nädala jooksul on jälle teravalt tõstatunud laste seksuaalse väärkohtlemise teema ja lubamatud täiskasvanu – lapse suhted. Jah, tõesti – ei ole kerge olla teismeline selles kiirelt arenevas maailmas ning tulla samal ajal toime nii sotsiaalse kui isikliku identiteedi kujunemisega, mis tähendab enda ainukordsuse ja järjepidevuse tunnistamist ning vajadust olla nähtav isiksusena, mitte ainult ühe rühma liikmena. Identiteet, kes ja mis ma olen, on keskne tegur inimese psüühilises ja sotsiaalses eksistentsis.

Laste seksuaalses arengus on kolm astet: väike laps on aval ja uudishimulik, varases murdeeas nooruk ebakindel ja hämmeldunud ning alles varases täiskasvanueas saavutatakse julgus, mis viib seksikogemuste järkjärgulisele omandamisele.

Lapse seksuaalsus ei taotle seksuaalset puudutust, paarisuhet ega soojätkamist. See on sisemine ja väline imestus, uudishimu, teadmiste kogumine, oma kehaga tutvumine, läheduse õppimine ning kaitstuse, hoolitsuse, lohutuse ja rahulolu kogemine. Raisa Cacciatore, soomlaste juhtiv ekspert ja koolitaja märgib, et samas on see lõbutsemine, aval sundimatu mäng, kaitstuse vajadus ja nauding.

Noorusaastatel tekivad lisaks sellele privaatsuse ja oma ebaküpsuse kogemine, kiiresti muutuv ja haavatav ettekujutus oma kehast (kehakuvand) ning aeglaselt kasvav julgus ja tahe saavutada jagatud seksuaalsuse kogemusi. See aeg tähendab ühtlasi tugevaid tundeid, valearvestusi, riskivalmidust, vajadust teadmistes, kaitstuse ja seksuaaltervist puudutavate teenuste järele ning närvekõditavalt põnevaid esmaseid kogemusi, vahel ka kibedaid pettumusi. Selles vanuses on väga oluline, millisena me enesele ja teistele näime.