FOTOD JA VIDEO POOLAST | Eesti koondise "kodumängu" staadion Lublin Arena - 30 miljonit eurot maksnud areen valmistub homseks valikmänguks

Delfi on Lublinis kohapeal, kuigi kindlust, et me mängupäeval staadionile üldse sisse saame, veel pole. Eestist Poola saadetud korraldusmeeskond teeb neil päevil palehigis tööd, et mõlemad meeskonnad, kohtunikud ja UEFA ametnikud lennujaamast hotelli ja hotellist staadionile jõuaksid ning matš ise toimuks kõiki UEFA nõudeid järgides, mistõttu on mõistetav, et meediaga seotud küsimused pole hetkel korraldajate prioriteet.