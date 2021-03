Positiivne koroonaproov muutis Eesti jalgpallikoondise koosseisu tundmatuseni, peatreeneriks naaseb Reim

Koondise mängijad ja personali liikmed on positiivse proovi andnud mängija lähikontaksed ja peavad viibima 10 päeva eneseisolatsioonis, millest on vabastatud need, kes on koroonaviiruse varem läbi põdenud. Info positiivse proovi kohta saabus esmaspäeva õhtul veidi enne kella 21, mis tähendas, et hilistel õhtu- ja öötundidel tuli korraldada ümber koondise tegevus ja päevakava. Täielikult muutus koondise personal ja olulisel määral koondise koosseis, kuhu treenerid nimetasid võrreldes varasemaga kümme uut mängijat. Kõik lisandunud mängijad ja personali liikmed andsid kell 1 öösel koroonaviiruse proovi, mille vastused saabusid hommikul kell 7-ks ja olid negatiivsed.