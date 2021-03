Jalgpallikoondise koroonakaos oli võimalik vaid Eestis. Suures spordis asjad nii ei käi

Esmaspäeva õhtul selgus, et üks koondise liige on andnud positiivse koroonaproovi ja seetõttu pidid eilsel treeningul osalenud isikud jääma lähikontaktsetena kümneks päevaks Eestisse eneseisolatsiooni. Kohale said sõita ainult need, kes on koroonaviiruse varem läbi põdenud.