Eesti noortekoondise endist treenerit süüdistatakse seksuaalses väärkohtlemises. Asja arutab kohus

Seega on tegemist väga tõsiste süüdistustega. Prokurör Almann ei saa protsessi üksikasju avalikustada, kuid teada on, et kannatanu on nüüdseks juba täisealine naine, kes mängis Koitla juhendatud tüdrukute võistkonnas.

„Saan kinnitada, et Marek Koitla kohta on algatatud kriminaalasi, kus teda süüdistatakse karistusseadustiku paragrahv 143 lõige 2 ja paragrahv 179 lõige 1 järgi,” teatas protsessi prokurör Arika Almann. Sama prokurör on muu hulgas süüdistajaks ka lapse väärkohtlemises süüdistatava näitleja Venno Loosaare kohtuasjas.

Eesti spordis viimasel ajal ilmsiks tulnud seksuaalse väärkohtlemise juhtumite tõttu on korvpalliliit kavandanud teatud samme. „Tulevikus on treeneri taseme saamise üheks tingimuseks vastava koolituse läbimine. Lisaks koolitame välja inimese, kelle poole saab nendes küsimustes pöörduda,” tutvustas Kuhi tulevikuplaane.

Alaealise tüdruku ja temast palju vanema mehe lähedane suhe näib kõrvalseisjatele kummaline. Aastate eest sellesse võrku langenud naine on tagantjärele sellele mõelnud ja leidnud ka seletuse. „Noor õpetaja, mängis hästi korvpalli… See kõik tundus õige,” selgitab ta. Vähetähtis polnud ka tählepanu. Pealegi oli Koitla oma õpilaste jaoks tähtsas rollis. „Korvpalli mõistes on ta minu sirgumisele väga palju kaasa aidanud,” lisab naine.

„Kui ma käisin kuuendas klassis, siis meil vist oli juba midagi. Vahetundide ajal kutsus ta mind võimlasse, keeras ukse lukku ning musitas ja puudutas mind. Ma ei saa ütelda, et oleksin osutanud vastupanu,” meenutab Koitla endine õpilane. „Sellel hetkel tundus see põnev, samas tekitas ebamugavust ja piinlikkust.”

Maineka FIBA noortetreenerite programmi läbi teinud Koitla tausta uurides tuleb välja, et kohtusse jõudnud lugu pole ainus temaga seotud tume juhtum. Treeneri ja õpetaja kohatu käitumise kohta on tulnud hulk vihjeid. Mõned tema tegutsemist meenutanud inimesed on tänaseks juba ise pereemad. Mõistagi ei soovi nad sellepärast oma nime avalikkuse ette tuua, kuid nende jutt viitab kindlale mustrile.

„Sõnumitest sain aru, et tal on minu vastu teatud laadi huvi. See tundus põnev, aga ma ei läinud sellega väga kaasa. Hoidsin neid sõnumeid pikalt alles, et kui mul on vaja millegi jaoks tõendusmaterjali. Praegu mul neid enam pole,” räägib veel üks Koitla kunagine õpilane. „Temaga suhtlemise eest sai asju ka. Ta kirjutas vajadusel tunnist vabastusi, mul olid ka võimla võtmed.”

Mõne aasta pärast Koitla huvi selle tüdruku vastu vaibus. Treeneri tähelepanu läks uuele, nooremate tüdrukute grupile, kust kerkis esile uus silmarõõm. „Olin siis vist juba üheksandas klassis ja mõtlesin, et nojah, ma olen tema jaoks juba liiga vana, nüüd tegeleb ta nende kuuenda klassi omadega,” meenutab naine toonaseid mõtteid.

Vaimne terror



Seda, et Koitla valib välja kindlad tüdrukud, kellega ta rohkem suhtleb ja kellele tähelepanu pöörab, rääkisid mitu tema endist õpilast. Kohati oli õpetajast treeneri ja tema kasvandike läbisaamises ka vastuolusid, sugugi alati polnud ta nii-öelda hea sõber. Üks Koitlaga tihedalt suhelnud endine õpilane meenutab, et seksuaalse alatooniga asju neil polnud, kuid tegemist oli psühholoogilise terroriga. „Võib-olla ma seepärast polegi praegu korvpallur,” mõtiskleb ta.

Viidatud on ka Koitla raskele iseloomule. Kui tüdruk tegi, mida Koitla ootas, oli too väga toetav. Vastupidisel juhul oli õpilane piltlikult öeldes maha maetud. Võib-olla sellepärast eelistasidki mõned tüdrukud temaga suhet hoida. Mõnede jaoks lõppes see neiuks sirgudes, teistega püsis läbikäimine kauem. Isegi siis, kui otsest seotust enam polnud, võis temalt tulla kohatu sisuga sõnumeid. "Püsisin tema mõjuvõimus,” nendib endine hoolealune. „Ta on hästi manipuleeriv,” lisab veel üks Koitlat hästi tundev inimene.