ERIK ORGU | Vastuseks Kallasele, Ratasele, Sõõrumaale ja Noolele - ülekaalu viib vale toitumine, mitte vähene liikumine

"Maailma terviseorganisatsiooni prognoosi kohaselt on 2025. aastaks 62% Eesti elanikest ülekaalulised ning umbes kolmandik rasvunud,” tõdes riigikogu esimees Jüri Ratas. Ja see on mure ning põhjus, miks debatti peeti.

Millest räägitakse? Laste liikumisharjumuste parandamisest treeningute abil, täpsemalt koolikavas. Kõigil on valiidseid argumente ja soovitusi, millega ma nõus olen, aga kas nendest soovitustest on ka abi ülekaalu tekkimisel suures pildis - ei!

Miks ei ole? Sest vale toitumine on see, mis viib ülekaalu, mitte vähene liikumine.

Mul on kahtlane tunne, et debatis osalenud inimesed ei tea, miks liigumine tegelikult hea ja vajalik on - aju areng, antidepressant, ainevahetuse kiirendamine, füüsiline tervis, luud, lihased ja teatud määral immuunsüsteemi tugevdamine.

Liikumise teemat on juba aastakümneid lasteaias ja koolis propageeritud ning ainuke asi, mida see teeb, on see, et programmeerib inimese ajusse arusaama, et kui on lisakilod, siis järelikult tuleb rohkem liikuda. Kes suudab ennast hakata rohkem liigutama, võtab mõned kilod alla, siis tekib kaaluseisak ning kaob motivatsioon ja loobutakse ning kaotatud kilod tulevad tagasi lisakilodena - toitumine ju ei muutunud.

Kuidas ma seda tean? Sest 18 aastat on 90% kaalulangetajaid minu juurde tulnud sooviga treeninguga alla võtta ja toitumisest pole sõnakestki - nagu ka nende debatis mitte. Sõna otseses mõttes mitte ühtegi sõna polnud toitumisest!

Olen pidanud sadadele täiskasvanute organisatsioonidele loenguid tervise teemadel. Kes mind sinna kutsub? Murelik organisatsiooni juht või töötaja. Miks? Sest organisatsiooni inimesed korraldavad tihti liikumise väljakutseid ja ikka ollakse ülekaalulised, sest liikumine ei aita ülekaalu vastu, vaid see on toetav meede!