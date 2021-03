Kultuuriminister Anneli Ott ahistamislugudest: sõbralik käitumine võib juba järgmisel hetkel kulmineeruda õudusunenäoks

"Kahetsusväärsed ja valusad ahistamisjuhtumid spordis on tõstatanud taas päevakorda teema, kas seksuaalsuhte vanuse alampiiri, mis Eestis on 14, tuleks tõsta. Mina isiklikult seda mõtet toetan ning see vanusepiir peaks olema 16, nagu meie naaberriikides Soomes, Venemaal ja Lätis," kirjutas Ott oma Facebooki lehel.

"Seksuaalse enesemääramise vanusepiiri tõstmine aitab vähendada riski, et meie lapsi ja noori ähvardab oht täiskasvanute ebaterve käitumise poolt. Selle kõrval on aga äärmiselt oluline panna suuremat rõhku ka ennetus- ja teavitustööle, et tõsta teadlikkust ning vältida laste vaimse ja füüsilise tervise kahjusid. Samuti tuleb suuremat tähelepanu pöörata täiskasvanute teadlikkuse tõstmisele märkamise osas ning reageerimiseks vajalikest sammudest. Ühiskonnana on meil kohustus lapsi kaitsta ning liiga riskantne on eeldada, et laps suudab end 14-aastaselt selliste inimeste eest kaitsta, kui seksuaalsuhe täiskasvanuga on ka seadusega lubatud."