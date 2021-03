Prokurör: Marek Koitla kohta kogutud tõendid andsid piisavat alust kriminaalasja kohtusse saatmiseks

Teisipäeva hommikul sai avalikuks, et korvpallitreeneri ja kehalise kasvatuse õpetajana töötavat Marek Koitlat süüdistatakse alaealise seksuaalses väärkohtlemises. Lisaks on mitmed Koitla juhendamisel mänginud korvpallurid rääkinud ka temaga seotud varasematest sündsusetustest ja kohatutest tegudest.

Artikli kirjutamise ajal loobus Koitla kommentaarist. Esmalt väitis ta, et peab konsulteerima advokaadiga, hiljem polnud teda aga võimalik telefonitsi tabada. Oma napi selgituse andis ta alles teisipäeva õhtul. Õhtulehe vahendusel selgitas ta, et tegemist on kaasusega, mis on tõstatunud tema ja ta endise elukaaslase vahelisest tsiviilvaidlusest ühise lapsega suhtlemise korra osas.