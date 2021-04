FOTOD | Ütle väärkohtlemisele "ei"! Sildaru,Täht, Kanter, Balta ja teised Eesti tippsportlased näitavad täna valget kaarti

"Päeva tähistamise algatasid Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev räägib sellest, kuidas sport suudab ühiskonda paremaks muuta – spordil on jõud inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua," seisab EOK kodulehel.