Capello selgitas Itaalia klubide põrumist: nad mängivad liiga aeglast jalgpalli

“Kahjuks mängivad nad praegu Itaalias aeglast jalgpalli. Puudub intensiivsus ja agressiivsus. Me arvame, et võime võita ainult taktika ja palli valdamise abil, kuid seda on raske saavutada, kui mängite teatud oskuste ja intensiivsusega meeskondade vastu," sõnas Capello Sky Sport Italiale.

"Teisipäeval ja kolmapäeval toimunud 1/8-finaalide neljas vastasseisus nägime, et võitsid intensiivsemalt tegutsenud meeskonnad. Itaalia jalgpalli kvaliteet on madal, meil pole julgust ja me jääme hätta meeskondade vastu, kellel on natuke rohkem (kvaliteeti) kui meil,” lisas 74-aastane Capello kriitiliselt.