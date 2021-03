Barcelona uus president pakub Messile eluaegset lepingut

Praegune Messi leping kehtib 2021. aasta suveni. Argentiinlasel on juba alates jaanuari algusest õigus teiste klubidega läbirääkimisi pidada. Siiani on kõige enam spekuleeritud, et argentiinlane võib suvel vabaagendina kolida kas PSG või Manchester City rivistusse.

Märtsi alguses Barcelona presidendiks valitud Laporta peamiseks lubaduseks oli just see, et Messi jääb Kataloonia suurklubisse edasi. Teistkordselt sellesse ametisse valitud Laporta poolt hääletas 54,3 protsenti hääleõiguslikest liikmetest. Victor Font sai ligi 30 ja Toni Freixa 8,6 % häältest. Hääletamas käisid umbes pooled klubi liikmed, keda on kokku 109 531.