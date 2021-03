Spordi asekantsler: meie toetasime Eesti-Tšehhi MM-valikmängu korraldamist Tallinnas

Põhjus, miks Eesti koondis ei saa Tallinnas mängida, seisneb selles, et vastavalt Eestis kehtivatele reeglitele on välitingimustes lubatud spordivõistluste korraldamine, kui sellega on seotud maksimaalselt kuni 100 inimest. Jalgpalli MM-valikmängu korraldamiseks UEFA (Euroopa jalgpallliidu) nõuete järgi on aga tarvis, et staadionil oleks minimaalselt 150 isikut.

150 inimese hulka kuuluvad 46 jalgpallurit (kahe võistkonna peale kokku põhi- ja varumängijad), ligi 40 personali liiget (treenerid, meditsiiniline personal, varustajad), 4 kohtunikku, 1 mängu delegaat, 1 kohtunike vaatleja, ca 15 korraldusega seotud inimest, 8 UEFA esindajat, 4 päästetöötajat, 5 kiirabi töötajat, 4 politseinikku, turvatöötajad, teletöötajad ja ajakirjanikud.

"Ma ei osalenud otsustamise juures, seetõttu on mul seda detailselt raske kommenteerida. Aga laias laastus on otsus see, et peetakse kinni nendest piirangutest, mis meil täna on. Ehk siis olukorras, kus nakatumise näitaja osas ollakse Euroopas esikohal, ei saa piiranguid leevendada," kommenteeris Pürn valitsuse otsust Delfile ja Eesti Päevalehele.

Asekantsleri sõnul oli ministeerium selles küsimuses ühte meelt jalgpalliliiduga. "Kultuuriministeerium esitas täna hommikul selle taotluse, et suurendada võistlusele lubatud inimeste hulka 100-lt 150-le. Kuna kõik jalgpalli tiitlivõistluste mängud, mis täna üle Euroopa korraldatakse, on väga rangete meetmetega, ei oleks see meie hinnangul rahvatervisele laiemat ohtu kujutanud."

"Sisuliselt puudutas küsimus seda, kas mängust on võimalik teha televisioonile otseülekannet. Nende isikute arv, kes otsepilti toodavad, on UEFA standardite juures päris suur. Me oleksime saanud nad staadionil teistest inimestest eraldada ja nad oleks liikunud oma kanaleid mööda," rääkis Pürn.

Mängu üleviimine Lublinisse läheb Eesti Jalgpalli Liidule maksma ligi 300 000 eurot. Selle summa hulka kuuluvad koondise ja korraldajate reisimine, staadioni rent ja muud mängu korraldusega seotud kulud.

Pürn ütles, et nad kindlasti taotlevad jalgpalliliidu kulude kompenseerimist. "Meil oli see info teada, kui suur see täiendav kulu rahaliselt umbes on. Oleme jalgpalliliiduga infot vahetanud ja me kindlasti teeme sellise taotluse kompensatsiooni saamiseks. Seda siis menetletakse (valitsuses) eraldi," lisas asekantsler.