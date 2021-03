Valitsus ütles ei: Eesti jalgpallikoondis ei saa Tšehhit MM-valikmängus võõrustada Tallinnas

Vastavalt Eestis kehtivatele reeglitele on välitingimustes lubatud spordivõistluste korraldamine, kui osaleb koos korraldajatega kuni 100 isikut. Jalgpalli MM-valikmängu korraldamiseks UEFA nõuete järgi on tarvis, et staadionil oleks minimaalselt 150 isikut.

Jalgpalli MM-valikmängudeks on staadion koroonaviiruse leviku tõkestamiseks jaotatud eraldatud tsoonideks selliselt, et eri tsoonis olevad inimesed omavahel kokku ei puutu. See tähendab, et ühes tsoonis viibivate inimeste hulk ei ületanuks mistahes hetkel kriitilist piiri, teatas Eesti Jalgpalli Liit. Teisisõnu on välistatud rohkemate isikute kokkupuude, kui praegune piirmäär seda lubab. Sisuliselt oleks rohkem kui 14 000 inimest mahutaval staadionil paralleelselt olnud kuni kolm maksimaalselt 50 osalejaga tsooni, mille vahel inimesed ei oleks segunenud.