DELFI VIDEO | EOK uus peasekretär Kristo Tohver: mul on oskusi, motivatsiooni ja energiat Eesti sporti panustada

Mida teilt sellel ametikohal oodatakse ja mida ise sellest väljakutsest ootad? „Esimene ootus on, et Eesti sporti edasi viia. Kuidas seda täpselt teha, seda hakkame nüüd paika panema,“ sõnas 43-aastane Tohver Delfile antud videointervjuus. „Kersti Kaljulaid oma meeskonnaga, kuhu ka minu nüüd kuulun, ja EOK tiim, me oleme võtnud 100 päeva, et paika panna tegevuskava.“