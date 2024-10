Eesti sport vajas uut ehk Kuidas tühjast tulnud president Kaljulaidist sai topeltpresident

Tegelikult oli asi nõnda, et üks mõjukas spordiseltskond tuli juba kevadel ideele, et EOK on ummuksis ning tuleks leida tegus ja tugev inimene, kes vee taas voolama paneb. „Üritame Kaljulaidi ära rääkida, et ta EOK-d juhtima tuleks,“ selgitati omavahelises telefonikõnes, et mis teoksil. Ja siis pikk-pikk vaikus. Kuni augusti lõpuni, mil Kaljulaid teatas, et astub suurde mängu. Seks ajaks oli Erich Teigamägi oma soovi EOK presidendiks kandideerida juba välja öelnud ning päev pärast Kaljulaidi otsust asus võistlustulle ka Sõõrumaa. „Uhke on kandideerida seltskonnas, kus on ka president,“ kommenteeris ta ehk siis ürgne adrenaliin lõi keema – vaatame, kes keda.