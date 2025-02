Suusasõbrad on nördinud, sest keskkonnaamet ei luba Pirita jõge enam lumetootmiseks kasutada

Viimastel nädalatel on küll talv ka viimaks eestlaste õuele jõudnud, kuid erinevalt mitmetest teistest suusakompleksitest pole suudetud Piritale veel korralikku suusaringi luua. See on muutnud kohalikud suusasõbrad nõutuks ja pannud küsima: „Miks ei toodeta kunstlund nagu varasematel suusahooaegadel?“

„Keskonnamet on teinud ettekirjutuse, et Pirita jõest sellises mahus vee võtmiseks on tarvis erikasutusluba. Loa taotlus koos eksperthinnanguga, kuidas mõjutab vee võtmine kalade olukorda jões, on esitatud. Ootame loa väljastamist kiirendatud korras. Esimesel võimalusel alustame lumetootmisega,“ jagas Pirita rajameister eelmisel nädalal terviseradade veebilehel selgitusi.