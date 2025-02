Toomas Leiuse krutskid ja tundlik käsi laastasid vastaseid

Leiusel polnud jumala poolt antud eeskätt ega tagakätt, servigi lõi ta tänapäeva naiste tasemel, kiirusega 165–175 km/h, aga ta oli täpne. Räägitakse, et kui ta pani taskuräti teisele poole väljaku nurka, sai ta kümnest korrast kaheksal sellele ka pihta. Legende räägitakse ka tema erakordsest väljakunägemisest.

„Ta nägi väljakut hoopis teistmoodi kui teised. Ta aimas väga palju ette pelgalt vastase kehaasendist. Ühtlasi oli tal nii tundlik käsi, et kui vastased tulid tema vastu võrku, oli ta võimeline igast asendist palli neile selja taha viimase meetri sisse tõstma. Tehti nalja, et kui Leiuse vastu võrku lähed, mine selg ees, saad kiiremini tagasi,“ räägib Harri Neppi, samuti 1960-ndatel tipptegijate hulka kuulunud mängija, kes on koolivend Leiusega väljakul kohtunud kõigest korra.