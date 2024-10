DELFI VIDEO | Kersti Kaljulaid: EOK uus peasekretär selgub õige pea

„Need paar nädalat on olnud väga huvitavad ja kulgenud spordirahva toel,“ kirjeldas president Kaljulaid senist paari nädalat uues ametis. „Aitäh kõikidele, kes on oma mõtteid jaganud ja kaasa mõelnud. Meil oli ka esimene täitevkomitee koosolek, kus leppisime kokku, kuidas järgmist nelja aastat näeme.“

„Praegu tegeleme koos (asepresidentide) Tiit Peki ja Gerd Kanteriga selle nimel, et saaksime kokku oma tegevusraamistiku neljaks aastaks. Andsime endale selle jaoks sada päeva,“ lisas EOK juht.

EOK otsib ühtlasi uut peasekretäri. Delfi kirjutas möödunud nädalal, et Eesti olümpiakomiteele laekus kümme avaldust. „Ühel heal päeval ütleme välja, kes on saanud EOK peasekretäriks ja see päev ei ole väga kaugel,“ kommenteeris Kaljulaid.