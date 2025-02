DELFI ŠVEITSIS | Tominga mõõn ja tõus. Tiimikaaslane Külm: Tuulit oli valus vaadata. Nüüd olen tema üle tohutult õnnelik!

Eesti viimaste parim laskesuusataja ei uskunud, et suudab haiguse järel maailma ässadele Lenzerheide MM-il tõsist konkurentsi pakkuda. Ootused oli maha matnud ka treener Indrek Tobreluts. Külmale, kes harjutab koos Tomingaga Tobrelutsu käe all, valmistab tiimikaaslase edu loomulikult rõõmu.

„Muidugi olen õnnelik,“ rääkis Külm Delfile. „Vaadates, kuidas Tuulil see hooaeg algas ja kõik läinud oli ning nüüd haigus sinna peale... mul oli temast tohutult kahju. Valus oli vaadata. Inimene pingutab rohkem kui üldse peaks pingutama ja kõik on nagu tema vastu. Võitlen küll rajal enda eest, aga hoian Tuulile väga pöialt. Olen tohutult õnnelik, et ta on haiguse kiuste leidnud väga korraliku suusavormi.“

Tomingas sai tõve külge vahetult pärast Itaalias Martellos peetud EM-i, kus tõusis jälitussõidus neljandaks. Tegemist oli sel hooajal esimese korraga, mil näis, et 30-aastane eestlanna on lähedal parimate päevade tasemele.

Külmavärinate ja tugeva köha kiuste üritas Tomingas trennifanaatikuna sportida, aga ei suutnud. „Kui nägin, et ta lahkub trennist pärast kümmet minutit, et ta ei ole võimeline seda tegema, et ta läheb ära, siis sain aru, et tal on tegelikult väga kehv olla. Puhtalt käitumise pealt – Tuuli ei lähe niisama trennist ära,“ meenutas Külm kahe nädala tagust aega.

Enda tundeid jagas Tomingas vaid vähestele. Ka treeningpartner Külm üritas aidata, mitte mingil juhul segada.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega