Eesti olümpiakomitee kinnitas tippspordikomisjoni uue koosseisu

EOK tippspordikomisjon on Team Estonia struktuuris olev otsustusorgan, kelle peamine eesmärk on toetada maailma absoluutses tipus olevaid Eesti sportlasi ja selgitada välja need andekad, kellele panustada.

„Mul on hea meel, et uue koosseisuga tippspordikomisjoni kuuluvad erineva taustaga inimesed. Ühtepidi on siin inimesi, kes on tippspordikomisjonis varem olnud ning saame neilt teadmist, mis on olnud eelnevate otsuste taga. Samas on meie seas mitmed uued tipud, kes on oma sportlaskarjääri selja taha jätnud, aga soovivad tulevastele tippudele tuge pakkuda,“ ütles ta.