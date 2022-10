Kas venelasi tuleks boikoteerida? „Sportlast ei peaks kunagi sellise valiku ette panema“

„Hakkasin mängima hokit seitsmeaastasena ja proovisin kätt veel paljudel spordialadel. 14-aastasena mõistsin, et mul on võimalik koondisse pääseda. 16-aastasena olümpial osaleda oli päris eriline kogemus. Arvasin toona, et olen juba täiskasvanud ja mul oli mõtteviis „ärge tulge mulle ütlema, mida teha“. Alles hiljem mõistsin, et mul on veel elus palju õppida,“ rääkis Terho Eesti sportlastele esinedes.