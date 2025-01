Urvo Männama abikaasa Kristin: ta tegi mulle juba enne suhte algust selgeks, et ta ükskord Dakarile läheb

Reedel Saudi Araabias finišipoodiumil seisnud ja laupäeval Tallinna lennujaamas pidulikult vastu võetud Urvo Männamale asetas pärja kaela abikaasa Kristin, kes on mehe Dakari unistusest teadnud sama kaua, kui teda tundnud on ehk veidi üle kümne aasta.

„Me ei saanud enne suhtesse astudagi, kui ta oli selle ära öelnud. See unistus on olnud tal juba enne mind. Ta ema ütles, et ta oli juba gümnaasiumi lõpuraamatusse kirjutanud, et tema läheb Dakarile. Mulle tegi ta kohe selgeks, et kui meil üldse midagi tuleb, siis ma pean aru saama, et ma tema ja autode vahele ei tule,“ rääkis Kristin Männama Dakari kangelasi oodates Delfile.