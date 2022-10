EOK peasekretär Siim Sukles: müts maha, kui sportlane keeldub venelaste vastu võistlemisest

EOK peasekretär Siim Sukles ütles ERR-ile, et see on tervitatav, kui sportlased keelduvad venelaste vastu võistlemisest.

„Selle avalduse selge sõnum on see, et me ei tohi väsida ja me ei tohi lasta agressorriikide esindajaid ei koosolekutele ega spordiväljakutele. Peame olema selles hästi ühtsed, sest alles siis hakkab see pärale jõudma ka ida poole, et see ei ole maailmas aktsepteeritav tegevus, mida praegu Ukrainas tehakse,“ rääkis Sukles.

Mõned sportlased, näiteks Rootsi suusatajad, on väljendanud seisukohta, et kui venelased ja valgevenelased lubatakse tagasi võistlema, siis nemad ei kavatse nendest võistlustest osa võtta. Kui Eesti sportlane peaks väljendama sellist meelestatust, kas EOK toetab seda?

„Kui sportlane ütleb, et ei lähe areenile, sest seal on Vene sportlane, siis selle eest tuleb võtta müts maha. Sest sportlasel on oma mõte, oma seisukoht ja oma südametunnistus. Neid asju me kiidame, sest sportlane ütleb, et austab ausat mängu – kui Ukraina sportlane ei saa võistelda, sest tal on kiiver peas ja ta kaitseb oma kodumaad, siis tema agressorriigi sportlase vastu ei mängi. Ja piisab ühest-kahest sportlasest, ühest-kahest alaliidust ja see hakkab jälle tagasi veerema õigesse suunda – et nende kahe riigi sportlastel kohta ei ole.“