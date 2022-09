VIDEO | EOK peasekretär Siim Sukles: WTA turniir mahub Eestis toimunud spordiürituste esikümnesse

Mida WTA turniir Eesti tennise jaoks tähendab? „Eelkõige tunnustust. Tunnustust meie mängijatele alates Kaia Kanepist ja Anett Kontaveidist ning väikest kummardust juba ka tulevikutähtedele. Teiseks ka tunnustust alaliidu tööle. Nagu me teame, siis nii häid võistlusi ei jagata niisama. Sa pead olema aastaid selles karussellis tiirelnud ja olema väga usaldusväärne partner. Allar Hint, Riho Kallus ja teised on ikka väga head tööd teinud,“ kiitis Sukles ürituse peakorraldajaid.

Kas WTA turniir Eestis on ühekordne projekt või näeb Sukles sellel pikaajalisemat perspektiivi? „Ma väga loodan, et ei ole [ühekordne]. Iga selline üritus Eestis annab tegelikult väga hea tõuke meie tennisekogukonnale: nii noormängijatele, aga veel olulisema organisaatoritele. See on väga hea koolitus nii tenniseliidule kui ka tennisefännidele. Ma loodan, et nagu suusatamises olid, on ja tulevad maailmakarikaetapid ja rääkimata laskesuusatamise MM-ist, siis nii jätkub ka WTA turniir. Sellised sündmused annavad igale alale väga hea tõuke.“