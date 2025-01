Kivi alla peidetud 500-eurone, vägivallaähvardused ja võlad. Kihlveopettuse kaasus jõudis lõpusirgele

Millal mehed väidetavalt esimese Legioni mängija ära rääkisid? 2022. aasta märtsi keskel. Prokuratuuri tõendite põhjal hakkas asi tõsisemalt kerima 18. märtsil, mil Tallinnas Circle K juures said Anton Sereda ja Nikolai Lõsanov kokku Legion U21 meeskonna mängija Anton Ljubejeviga.

Õnnestumine Tartus. Legion U21 meeskond kaotas esiliiga B-s Tartu Welcole esimese poolaja 1:3 ja kohtumise 1:5. Taustal niite tõmmanud mehed jõudsid omavahel rõõmustada, et „hetkel on kõik sitaks hea“ ja Sereda omavahelistest vestluses märkis naistuttavale, et teenistus kokku oli 10 000 eurot.