TIIT KARUKS | Putin, spordi kõige sügavamad väärtused ja kaksisoim

Sõna ja tegu. Järgnev on mingis mõttes järg mu arvamusloole, mis ilmus Eesti Päevalehes (9. mai 2022, „Venemaad peab mõjutama ka tippspordi ja tippsportlaste kaudu“) ja tõukub Vladimir Putini mõttekäigust Kremli veebilehel avaldatud kirjas, kus ta kurtis Venemaa sportlaste saatuse üle: „Venemaa vastu rakendatud agressiivsed sanktsioonid on mõjutanud muu hulgas sporti. Venemaa hääl on rahvusvahelisel areenil vaigistatud.“ Ja jätkas: „See olukord on vastuolus spordi kõige sügavamate väärtustega, millest kõige olulisem on, et sport ja poliitika ei käi kokku.“