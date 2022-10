DELFI VIDEO | Gerd Kanter: meie vaatest pole venelaste spordiareenile tagasi lubamises mingit loogikat

Lõuna-Koreas toimunud assambleest paistsid siiapoole väga paljud Venemaa-Valgevene-Ukraina teemad. Kui palju seda poolt on juurde tulnud ja kui palju sa saad seal kaasa rääkida?

ROK-i juhi [ Thomas Bachi ] seisukoht, et me peaksime hakkama neid taas sporti integreerima, tekitab ühtpidi kindlasti segadust – meie, kes me oleme Venemaa naaber, tunnetame seda problemaatikat väga tõsiselt. Samas kui me kuulame ROK-i juhi seisukohti, siis tema ütleb, et kuskil peavad olema demokraatlikud otsused. Kui kogu organisatsioonis on 206 liiget, kellest tänasel hetkel võibolla 11 protesteerivad kõvemini sõja vastu, siis tema seisukoht on igal juhul see, et globaalne organisatsioon peab lähtuma enamuse otsusest, mis meie jaoks on kindlasti arusaamatu, seda enam, et enne kui sõjategevus pole lõppenud, ei ole meie mõistuses mingit loogikat, kuidas me saaksime nende riikide ametnikke või sportlasi spordiareenile tagasi lubada.

Kogu see lugu on väga kahetsusväärne, et meie suur spordisangar on kogu loosse tiritud. Teame ka varasemast CAS-i otsuseid, mis ei ole mustvalged ja kus on endiselt palju küsimusi. Printsiip, et sa pead oma süütust tõestama, ei ole üldse lihtne. Tean, et Heiki meeskond on teinud väga tõsist tööd ja üritanud asja erinevate ekspertidega selgitada. Eesti spordile laiemalt on see olnud väga valus hoop. Kindlasti väga kahetsusväärne juhtum. Tahaks loota, et Heiki on endiselt nõus veel spordiareenile tagasi tulema. Lugedes neid fragmente, mis eilsest selgitusest välja on toodud, siis see võiks anda ikkagi mingit lootust ja usku, et Heiki on õige mees.