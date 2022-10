Siim Sukles olümpiakomiteede kokkusaamisest: Venemaa teema ei lähe Aasiale ega Aafrikale korda

„Selge on see, et ühendusse kuulub üle kahesaja riigi, kes on pärit viielt eri kontingendilt. Kui neist 11 riiki julgeb välja öelda, et Venemaa sportlasi ei tohi võistlema tagasi lasta, siis see on nišiteema. See ei lähe Aasiale ega Aafrikale korda,“ tõdes Lõuna-Koreas kohal viibiv Eesti olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles telefonitsi Delfile.