Eelmisel neljapäeval Tallinnas peetud avamängus jäid väravad löömata ja Larnacas alustati korduskohtumist taas võrdsel pulgal. Paraku pidi Eesti jalgpallikoondis oma väravast noppima kaks palli ja hoolimata sellest, et Küpros sai 47. minutil punase kaardi, tunnistama, et nende koht on nn mudaliigas Euroopa seitsme peksupoisi hulgas.