DELFI LARNACAS | Haigused ja vigastused sunnivad Häberlit Küprosel vangerdusi tegema

Eesti koondis astus neljapäeval Tallinnas 0:0 lõppenud mängus väljakule järgmises algrivistuses: Matvei Igonen; Henrik Ojamaa, Karol Mets, Ragnar Klavan, Joonas Tamm, Maksim Paskotši; Mattias Käit, Vladislav Kreida, Konstantin Vassiljev; Henri Anier, Rauno Sappinen.

Mis on vahepeal muutunud? Pühapäeval teatas Eesti Jalgpalli Liit, et Tallinnas Eesti koondise parimaks mängijaks tunnistatud Mattias Käit on haigestunud grippi ning Larnacasse ei lenda. Eemale jäid ka juba avamängu eel haigestunud Markus Poom ning vahetusmeeste pingil istunud Martin Miller. Koroonaviiruse küüsis on jätkuvalt Bogdan Vaštšuk, viirusest on vabanenud äärekaitsja Artur Pikk. Eilsel pressikonverentsil teatas Häberli, et viimast mängueelset treeningut ei tee vigastuse tõttu kaasa ka Maksim Paskotši.

Paskotši vigastuse iseloomu ei täpsustatud, kuid arvata võib, et see on seotud tema eelmises mängus 80. minutil välja vahetamisega. "Ta tundis natuke väsimust ja ühe esimese poolaja duelli pärast peavalu," selgitas Häberli peale avamängu.

Seega on sunnitud Eesti tegema algrivistuses vähemalt kaks vahetust. Võimalusi Käidi ja Paskotši asendamiseks on mitmeid. Pingilt on võtta mehi, kes võiksid otseselt katta puudujate positsioone nii, et teisi mängijad väljakul avamängust erinevale positsioonile liigutama ei pea. Häberli senist käekirja arvestades ennustab Delfi Sport, et võimalikult väheste vangerdustega üritataksegi piirduda.

See tähendab, et Mattias Käiti võiks asendada ainus keskpoolkaitsja, kes meil veel pingile jäänud on, ehk Markus Soomets. Kui Häberli selle vangerduse kasuks otsustab, oleks see Soometsa jaoks koondisekarjääris alles teine kord "mõisa peale mängus" algkoosseisu pääseda. Eelmise peatreeneri Karel Voolaiu käe all alustas ta 2020. aasta novembris sõpruskohtumist võõrsil Itaalia ning Rahvuste liiga mängu Gruusia vastu.