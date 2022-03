DELFI LARNACAS | Thomas Häberli: raske oli riietusruumis sõnu leida, sest kõik on väga pettunud

"See oli meile halb üllatus, et me ei suutnud mängu muutust tuua. Üritasime poolajal midagi paremaks muuta, aga peale punast kaarti löödi meile kohe teine. Me ei suutnud vastast survestada nii nagu vaja. Peame tunnistama, et Küpros väärib C-divisjoni püsimajäämist ja meie mitte."

Häberli kirus lihtsaid eksimusi ja valesööte, millest Küprosel tekkis arvukalt ohtlikke vasturünnakuid. "Tegime vigu, mida me varem pole teinud ja mida me eelmisel aastal ei näinud. Kaotasime liiga kergelt palli, nagu ka Tallinna-mängus esimesel poolajal. See valmistab pettumust. Aga on tõsi, et me peame nendes mängudes, kus ainult üks meeskond saab võita, veel arenema," tõdes ta.