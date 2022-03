DELFI LARNACAS | Häberli: heast esitusest ei piisa, maksavad vaid väravad

Kõige valusam oli koondisele kahtlemata uudis Käidi eemalejäämisest. „Mattias on meile väga tähtis, seda teavad kõik Eestis ja ilmselt mujalgi. Ta lõi meile hea kaitse- ja ründemängu tasakaalu. Tegemist on väravaid lööva mängijaga. On selge, et tunneme temast puudust, aga tema asemel saab võimaluse keegi teine,” rääkis Eesti jalgpallikoondise peatreener šveitslane Thomas Häberli.