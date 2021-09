DELFI ŠVEITSIS | Bigbanki peatreener Alar Rikberg: Kert Toobali puhul hoiame kinni ammu kokku lepitud plaanist

Avamängu võitis Eesti meister kodusaalis 3 : 0, homme kell 20 algavas kordusmängus piisab edasipääsuks igasugusest võidust ja ka 2 : 3 kaotusest. 0 : 3 või 1 : 3 kaotuse korral saab otsustavaks kuldne geim.

Avamängu eel säärelihast vigastanud nurgaründaja Taavet Leppik Šveitsi ei sõitnud, küll aga on nüüdseks eurosarjaks üles antud nurgamees Tamur Viidalepp. Reis kulges rahulikult, ainukeseks tõrkeks oli see, et Tallinn – Zürichi otselennu järel ei olnud pagasilindil ühe mängija kotti. Ent mõnekümne minutilise viivituse järel leidsid lennujaama töötajad sellegi üles.

Alar Rikberg, milline seis on avamängu eel säärt vigastanud Taavet Leppikuga?

Taaveti seis on parem, kui kartsime. Mikrorebend. Kui päev pärast mängu läks arsti juurde, siis öeldi, et kahe nädala pärast võiks pallitreeningutega jätkata. Tänaseks on sellest alles veidi üle nädala. Igapäevaselt on ta spordihallis, meie teine füsio jäi Tartusse ja tegeleb temaga. Taavet teeb trenni nii palju kui võimalik. Üks sääremari tundus teisest natuke paksem, aga loodan, et ta on üsna kiiresti tagasi.