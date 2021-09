INTERVJUU | Kuidas Avo Keel Eesti koondise üle kavaldas ja miks hakkab Pevkur nüüd nuga teritama?

Tallinnas toimunud võrkpalli EM-i alagrupiturniiril säras eredaimalt Läti koondist juhendanud Avo Keel. Esiteks sportlikus mõttes – Lätit peeti nõrgimaks, ometi võitsid lõunanaabrid Eestit, said punkte teisteltki ja jõudsid grupist edasi Vana Maailma 16 hulka. Aga ka Keele värvikad intervjuud ja ennustused pakkusid palju kõneainet. Teeme selgeks, kui tõsiselt ta neid lauseid („Kõik märgid näitavad, et Läti võidab Eestit.” jne) mõtles, mida arvab Eesti koondise kaotusest ja millised on 58-aastase Keele tulevikuplaanid. Ühe väikese lohutusvõidu sai EM-il siiski ka Eesti pool – alaliidu president Hanno Pevkur võitis Keelega sõlmitud kihlveo. „Pevkur lubas hakata nuga teritama,” kommenteeris Keel lõbusalt.