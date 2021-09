DELFI VIDEO | Martti Juhkami: kordusmäng Šveitsi meeskonnaga tuleb kindlasti teistsugune

"Olen isegi sellistes olukordades olnud, kus tuleb vastu tundmatu meeskond. Kui nad kohe surve alla jäävad, läheb raskeks ja nad hakkavad punnitama. Nemad meid millegagi ei üllatanud. Meie mänguplaan sobis. Usun, et järgmisel nädalal oleme uuesti parajad peavalu tekitajad," rääkis Juhkami pärast 3:0 (20, 22, 20) võitu.

"Kindlasti tulevad nad kodusaalis agressiivsemalt peale ja õnnestuvad servil rohkem. Arvan, et nad panevad juurde, aga usun, et ka meil on juurde panna. Tuleb põnev mäng."