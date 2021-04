Kas Saaremaa võrkpalliklubi peab täna ajaloo viimase mängu? Pulk: mängijad ja klubi inimesed väärivad kuldmedaleid

Saaremaa tulevik on Kuressaares toimuva Final Fouri üks olulisemaid jututeemasid. Juba talvel oli õhus võimalus, et meeskonna hooaeg jääb finantsraskuste tõttu pooleli, aga toona ei andnud klubi eestvedajad alla, vaid suutsid leida võimaluse jätkamiseks. Aga peasponsori mure ei ole teadaolevalt lahenenud ja küsimused on endiselt õhus.

Seega pole võimatu, et täna kell 18 peab Saaremaa VK oma ajaloo viimase mängu. “Meie ei tea midagi. Ei tea, kas Saaremaa võrkpalliklubi jätkab või ei jätka. Ei oska öelda,” tunnistas diagonaalründaja Hindrek Pulk poolfinaalis Jekabpilsi 3:1 alistamise järel, et mängijatel ei ole tuleviku osas selgust.