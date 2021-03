FOTOD JA BLOGI | Milline mäng, milline seeria! Saaremaa võitis tulises thrilleris Selverit ja kirjutas rasvaste tähtedega Eesti spordi ajalukku: ära kunagi anna alla

Täna tuleb küll kiita mõlemat meeskonda, mis pakkusid vägeva võrkpallietenduse. Saaremaa võitis kaks esimest geimi ja juhtis ka kolmandas, kuid Renee Teppani vedamisel sai Selver mängu tagasi. Kolmandas võideti, neljandas näidati kohati tõelist maailmaklassi. Aga see ei murdnud vastast.

Visadel saarlastel jätkus tahtejõudu veel üheks comebackist - viies geim kuulus neile kindlalt 15:6 ning paariaastase vaheaja järel saavad nad jälle finaalseerias mängida.

Hindrek Pulk tõi võitjatele 23 punkti (efektiivsus +12; 4 serviässa), Keith Pupart 17 (+13), Wennder Lopes 13 (+7; rünnak 70%, 6 blokki), Sauli Sinkkonen 7 (+5), Markus Uuskari 6 (-3). Selveri poolel olid resultatiivseimad Renee Teppan 19 (+10), Andrus Raadik 18 (+6), Kristo Kollo 13 (+3), Mihkel Varblane 11 (+4; 5 blokki).

See poolfinaalseeria läheb igal juhul Eesti võrkpalli ajalukku. Esiteks on see ilmselt kõige pikem poolfinaalseeria läbi aegade, esimene matš peeti ju 3. märtsil. Tallinna Selver võitis kaks esimest kohtumist kindlalt 3:0 ja juhtis kolmandaski 2:0 ja 24:23. Siis toimus pööre, seeria kaheksa esimest geimi kaotanud Saaremaa kaitses ära matšpalli ja võitis kohtumise ning lõpuks kogu seeria. Milline tagasitulek! Eesti spordi ajalukku kirjutati rasvaste tähtedega: ära kunagi anna alla!

Finaalseerias kohtub Saaremaa Tartu Bigbankiga, esimene mäng peetakse juba pühapäeval.

"Emotsioonid on laes, pole veel kohale jõudnud!" rõõmustas südi etteaste teinud ja Teppani pommserve kenasti kätte saanud Saaremaa libero Alari Saar. "Väga suur tagasitulek - 0:2 mängudega, 0:2 geimidega, 23:24 kolmandas geimis... Sellisest pasast väljatuleku puhul väärib meeskond kiitust. Sidemängija on meil selline paras nahaal, tal on makedoonia veri, tõmbab meid ilusasti käima. Meil on ühtsus, kõik teevad oma asja. Tänu sellele, et meil on kõva tuumik, tänu sellele mängu tagasi tulime. Nad panid vahepeal korralikult servil juurde, aga viies geim oli meil super - kõik hullult tahtsid ja pingutasid."