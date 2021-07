DELFI TOKYOS | Olümpiadebütant Peeter Pruusist sai vahetult enne olümpiale sõitmist abielumees

32-aastane Pruus ütles neljapäeval peetud Eesti meesratturite virtuaalsel pressikonverentsil, et vahetult enne olümpiat abiellumine spordielu ei seganud. Õigem oleks öelda, et segas, aga heas mõttes.

"See oli igati tore päev, see aitas korra mõtted mujale viia ja mõned päevad veidi rahulikumalt võtta. Enne seda oli palju võistlusi ja korralikke trenne olnud. Pea ja keha sai värskust, see oli väga hea!" lausus Pruus.

"Reede õhtul läheme olümpiakülla. Stardis on ka kindlasti vähe teine tunne. Olümpia pole niisama võistlus. Hullu närvi sees pole, aga see võib veel tulla. Lõppude lõpuks annad endast kõik. On ju valmistutud selleks. Sõidad nagu sõidad, tugevamini ei saa. Väga äge, et sain selle võimaluse," sõnas ta.