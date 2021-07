DELFI TOKYOS | Olesk: isiklik rekord tooks ka kõrvalalal, õhupüstoli harjutuses, finaalikoha

Aga kui tuleb isiklik rekord? „Rekord on mul 584 silma ja sellega peaks finaali saama,” arvas Olesk, kuid lisas, et ennekõike osaleb ta kõrvalalal selleks, et valmistuda olümpiakiirlaskmiseks. „Õhupüstolit ma iga päev ei lase ja näiteks sel alal tegin esmakordselt treeneriga koos trenni. Seegi oli uus kogemus.”

Põhialal on siis ootused suuremad? „Tulemus on ennustamatu,” tõdes Olesk. „Tean mida tuleb teha ja millega finaali saab – usutavasti 583 silmaga. See pole mu igapäevane tulemus, aga lasknud olen. Kõik peab õnnestuma. Laskja taset näitab stabiilsus ja mina olen aastatega stabiilsemaks saanud ja proovin seda Tokyos tõestada. Samas on medalit laskmises äärmiselt keeruline võita, sest kõik, kes Tokyosse pääsesid on tulnud tiitlivõistlustel poodiumile või MK-etappidel kahe parema sekka. Ehk siis igaüks on võimeline medaliga koju naasma.”