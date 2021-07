DELFI TOKYOS | Jaan Kirsipuu: ma ei imesta, kui tänane pingutus tegi Kangertile head

Esmalt Kangertist. Eesti koondise treener Jaan Kirsipuu ütles pärast võistlust Eesti ajakirjanikele, et parimatega kaasa minemiseks polnud Kangerti vorm piisavalt hea. Samas ei tähenda kümneminutiline kaotus võitjale Richard Carapazile kolmapäevasele eraldistardile mõeldes midagi.

"Need on kaks nii erinevat asja. Grupisõit kestab kuus tundi, eraldistart peaaegu tund. Aga võrreldes tänasega võib Taneli enesetunne paremaks minna," rääkis Kirsipuu.

"Tanel aimas, et pole täna seda superminekut, mis Rios," viitas Kirsipuu Kangerti 2016. aasta olümpia grupisõidu üheksandale kohale.

"Ei imesta, kui grupisõidu pingutus tegi talle head. Stardinimekirja vaadates on kolm-neli-viis venda kättesaamatud, aga sealt kuni 20. kohani on kõik võrdsed. Kohta esikümne lõpus võib loota, aga võimatu ennustada, kes sellest pundist kolmapäeval parem on," analüüsis Kirsipuu.