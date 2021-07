DELFI TOKYOS | Tanel Kangerti soov eraldistardile panustada läks luhta. Kõrge koht on siiski võimalik

„Aasta alguses oleksin öelnud kindla peale, et eraldistardis on mu võimalused suuremad, täna ma seda enam teha ei saa. Ma pole eraldistardiks selliselt valmistunud kui ma aasta tagasi eeldasin. Asjaolud on muutunud,” ütles Kangert tänasel Eesti maanteeratturite virtuaalsel pressikonverentsil.

Kangerti sõnul on tal eraldistardis siiski suurem võimalus kõrge koht saada kui grupisõidus. Põhjus on loogiline: "Seal on lihtsalt vähem osalejaid."

„Varase äraminekuga ei ole meil mõtet kindlasti kaasa minna,” ütles Kangert. „Tõenäoliselt on riike, kes suudavad organiseerida tagaajamist. Me tahame nii kaua hammastega kinni hoida kui jaksame. Selge see, et esikümnemehed, kes on mägironijad, on meist paremad. Aga kui me kavalasti sõidame ja hea päev juhtub ka olema, jõuame neil kandadel püsida.”