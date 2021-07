DELFI TOKYOS | Neljapaadi eessõudja Kaspar Taimsoo: muidugi tuleb eelsõidust otse finaali saada. Tahame näha, kuidas Tõnu lippu kannab

"Fakt on see, et meie hooaeg on tõesti läinud väga hästi. Euroopa meistrivõistlustelt (pronks)medal, olümpiakvalifikatsiooni võit ja MK-etapi võit ka. Muidugi teame ise ka, et šansid on väga head, aga olümpial juhtub teinekord, et kaardipakk visatakse keset lauda laiali ja vaadatakse, kes lõpuks peale jääb," rääkis ta.