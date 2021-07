Seis on selline, et eelkõige võime loota maadleja Epp Mäe, neljapaadi ja vehklemisnaiskonna peale. Kümnevõistlejate šansid on kahjuks suvega oluliselt õhemaks kulunud. Rongilt jäid maha maadleja Heiki Nabi (võistluskeeld), odaviskaja Magnus Kirt (vigastus), tennisist Kaia Kanepi (loobus ise) ja kümnevõistleja Janek Õiglane (ei pääsenud koondisse).

Kokku mõõtsime olümpiatermomeetriga 28 Eesti atleedi või võistkonna medališansse, neist 11 on tänaseks minetanud võimaluse täielikult. Neid, kelle tõenäosus Tokyos poodiumile jõuda on üle 10%, on kaheksa.

„Olümpiatermomeeter” on rubriik, mis näitab, kui kuum konkreetne sportlane parasjagu on.