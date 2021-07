DELFI TOKYOS | Kristin Kuuba: räägitakse, et siin on väga head söögid, aga mul veel kahjuks maitsemeel taastunud ei ole

"On paremaid ja halvemaid päevi. Mõnel päeval mõnda lõhna tunnen, aga maitsemeel veel taastunud ei ole. Olen kuulnud, et siin on väga head söögid. Kõik kiidavad, aga endal kahjuks veel maitsemeel taastunud ei ole," rääkis Kuuba, kes alustab naiste üksikmängu turniiri laupäeval või pühapäeval.

Koroonaviirus, millesse ta nakatus aprilli alguses peale Poolas võistlemist, füüsilisele vormile siiski suurt pitserit ei vajutanud. Koroonahaigus kulges füüsilise väsimuse ja kerge palaviku foonil. "Olin 10-12 päeva kodus ja hakkasin siis väga rahulikult trenni tegema. Hingamisraskusi ei olnud - selles suhtes läks hästi. Aprilli lõpus ma Euroopa meistrivõistlustel osaleda ei saanud, sest proov oli veel positiivne, aga üldiselt taastus enesetunne küllaltki lihtsalt," rääkis Kuuba.

Olümpiaturniiri vastased on sulgpalluritele teada olnud juba 8. juulist saadik. Kuuba kuulub D-alagruppi, kus on veel tailanna Busanan Ongbamrungphan (BWF 13.) ja Peruu esireket Daniela Macias (BWF 88.). Kuuba vastased kohtuvad alustuseks omavahel. Järgmisel neljapäeval algavatele sõelmängudele pääsevad A kuni P alagruppide parimad.

"Kindlasti on mul plaanis nende mängu vaadata. Peruu naisega olen kaks korda kohtunud ja need mängud on minu kasuks kaldunud, aga siin on teine kliima - tema on nende oludega eeldatavasti paremini harjunud ja tuleb kindlasti väga raske mäng," arvas ta.

"Tai mängijaga ma kohtunud pole, küll aga olen mänginud kahe teise Tai naise vastu. Neil oli omavahel tasavägine lahing, kes peale saab. Arvan, et mul on tailanna vastu omad võimalused olemas. Minu alagrupis on ta kõige tugevam mängija, kes on siin kümnenda asetusega. Ta on väike, kiire, hea käe ja löökidega. Ma pole siiani TOP 15 mängijaid võitnud, aga olümpia on parim koht, kus oma võimeid realiseerida."