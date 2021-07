Üle Euroopa toimunud ja otsustavateks kohtumisteks Londonisse kolinud jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel lähevad finaalis vastamisi ühekordne meister Itaalia ja esimest korda nii kaugele jõudnud Inglismaa. Mõlema koondise kohta tuleb tõdeda, et nad on uuesti tippu jõudnud just praeguste peatreenerite juhtimisel. Enne seda kippusid nad ikka ja jälle lati alt läbi jooksma. Milliste võtetega seda muudeti?